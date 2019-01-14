Флагманский смартфон Samsung получит криптовалютный кошелек

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Инсайдеры опубликовали изображения хранилища ключей Samsung Blockchain, которое будет служить кошельком криптовалюты на смартфоне Samsung Galaxy S10. Причем хранилище можно использовать независимо от того, добавляете ли вы существующий кошелек или начинаете с нуля.
Об этом пишет Engadget.
Снимки показывают только то, что он поддерживает Ethereum, но источники также ожидали поддержки Bitcoin, Bitcoin Cash и ERC20. В декабре корейский производитель зарегистрировал торговую марку Blockchain KeyStore как связанную с программным обеспечением и смартфонами, но подробностей тогда известно не было.
На фотографии можно лучше разглядеть фронтальную камеру, для которой сделали отверстие в дисплее. Это решение — альтернатива вырезу от Apple.
Samsung представит модель S10 20 февраля, и, скорее всего, на презентации хотя бы кратко упомянут хранилище ключей Blockchain, если оно будет готово к использованию. Хотя кошелек, вероятно, не будет основной причиной, по которой люди покупают S10, это будет важным бонусом, если вы инвестируете в цифровые деньги.
По предварительным данным, Galaxy S10 получит 3D-сканер с функцией распознавания лиц и встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор. Все три модели – S10 Lite, S10 и S10+ будут поставляться в черном, белом и зеленом цветах.
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