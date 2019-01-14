Энергоатом оспаривает в Антимонопольном комитете формулу «Роттердам+»

Государственный оператор атомных электростанций, компания Энергоатом, подала заявление в Антимонопольный комитет о возможном нарушении условий честной конкуренции в результате утверждения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) формулы «Роттердам+».

Об этом говорится в сообщении на сайте Антимонопольного комитета Украины.

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Так, в Энергоатоме утверждают, что после введения формулы ценообразования электроэнергии, вырабатываемой теплоэлектростанциями, атомным электростанциям пришлось уменьшить цену на свою электроэнергию.

«Постановления НКРЭКУ, по мнению заявителя, привели к перераспределению средств оптового рынка электроэнергии в пользу генерирующих компаний ТЭС за счет соответствующего снижения тарифа на электрическую энергию АЭС», – сообщают в Антимонопольном комитете.

Отмечается, что после получения заявления Антимонопольный комитет направил требования о предоставлении информации в НКРЭКУ, Министерство энергетики и государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат».