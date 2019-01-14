За 2018 год Донецкая область нарастила объем промпроизводства

В декабре объем продукции был на 4,1% больше, чем в ноябре 2018 года, и на 5,1% больше, чем в декабре 2017 года.

Прирост производства в 2018 году по сравнению с предыдущим годом достигнут на фоне низкой базы сравнения, так как в 2017 году вследствие блокады железнодорожных перевозок угля и других грузов на линии разграничения объем произведенной продукции региона снизился по сравнению с 2016 годом на 10,9%.

В результате за последние два года (2018 год по сравнению с 2016 годом) производство сократилось на 8,9%.

Вместе с тем в 2018 году положительная динамика производства, кроме эффекта низкой базы, была обеспечена также благодаря вводу на некоторых шахтах новых лав, а в машиностроении – за счет поступления новых отечественных и экспортных заказов. При этом в машиностроении рост производства наблюдается уже два года подряд.

Среди основных видов промышленной деятельности объем продукции, произведенной в 2018 году, увеличился по сравнению с 2017 годом в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 4,2%, машиностроении – на 6,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 8,1%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 9,8%, производстве химических веществ и химической продукции – на 12,2%.

Уменьшился в 2018 году по сравнению с предыдущим годом объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 4,0%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – также на 4,0%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,5%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 13,7%.

Добыча рядового угля в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 12,6% и составила 11,8 млн.т. В то же время это на 17,9% меньше, чем в 2016 году. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составив в 2018 году 10,0 млн.т, вырос по сравнению с 2017 годом на 18,4%.

Производство кокса в 2018 году составило 5,3 млн.т, что по сравнению с 2017 годом больше на 7,9%.

В 2018 году производство снизилось на всех переделах металлургического цикла. Выплавка чугуна по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 0,7% и составила 8,2 млн.т. Выплавка стали, составив 7,8 млн.т, сократилась на 4,1%. Выпуск готового проката в 2018 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 6,1% и составил 4,0 млн.т.

Производство электроэнергии в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 4,3% и составило 15,3 млрд.кВт·час, что на 35,4% меньше, чем в 2016 году.