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Украинцам обещают подорожание интернета на четверть

Украинцам обещают подорожание интернета на четверть

Украинские интернет-провайдеры будут вынуждены поднять цены на интернет до середины 2019 года в среднем на 25%.

Об этом заявил глава Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко в эфире одного из телеканалов.

“В среднем это (подорожание интернета – ред.) где-то до 25%. Это до середины 2019 года”, – отметил он.

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По словам Федиенко, интернет-провайдеры в Украине вынуждены будут прибегнуть к пересмотру тарифов вследствие инфляции.

“Происходит рост стоимости валюты. А мы покупаем интернет-трафик за валюту”, – отметил он.

При этом, как отметил Федиенко, в Украине интернет в разы дешевле, чем в Европе.

“За тот пакет, за который наш гражданин платит 3-4 доллара, вы будете платить за рубежом примерно 20-22 доллара”, – отметил он.

По данным Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций, по состоянию на конец декабря 2018 года в Украине было свыше 7 тыс. субъектов хозяйствования – операторов, провайдеров телекоммуникаций, которые предоставляют или потенциально могут предоставлять услуги доступа к интернету.

По материалам УКРИНФОРМ
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