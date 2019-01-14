Рева прокомментировал "завышенные" платежки за газ

Новые платежи за газ, которые украинцы получили в январе, являются незаконными и оплачивать их не нужно.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет Сегодня.

“Имею в виду те платежки, которые касались оплаты за газ без счетчиков в том случае, когда газ используется для приготовления пищи. Эти все доплаты, которые незаконно начислили газосбытовые организации, не подлежат оплате”, – отметил министр.

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Он уточнил, что в Украине есть три группы потребителей. К первой относятся те, кто имеет счетчики и использует газ комплексно – для отопления, подогрева воды и приготовления пищи.

Вторая группа – украинцы, которые потребляют газ для подогрева воды и приготовления пищи. По словам Ревы, у них “почти на 75-80% установлены счетчики”.

К третьей группе относятся потребители, которые используют газ только для приготовления пищи, сказал министр.

“Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6-8% всего объема газа, но у них нет счетчиков”, – добавил глава Минсоцполитики.

Рева отметил, что в состав тарифа включили стоимость установки счетчиков и, соответственно, газосбытовая организация была обязана их установить.

По его словам, люди, оплатившие платежи по новым тарифам, должны требовать возврата денег.