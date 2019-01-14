Минэнерго обвинили в завышении норм потребления газа

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Нафтогаз обвинил Министерсто энергетики в завышении норм потребления газа для населения, у которых не установлены счетчики.
Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.
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Отметим, газовая норма в Украине составляла 3,3 кубометра на человека. В ноябре 2018 года решение правительства о сниженных нормах были обжалованы в Верховном суде, в результате чего потребителям, у которых нет счетчиков, прислали платежки в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года, где указаны следующие нормы: 9,8 куб. м (газовая плита с централизованным горячим водоснабжением), 18,3 куб. м (газовая плита без централизованного горячего водоснабжения) и 23,6 куб. м (газовая плита и водонагреватель).
Нафтогаз считает, что это “безумно” большие нормы, в связи с чем обвиняет Минэнерго в подыгрывании облгазам.
“Не знаем, результат ли это некомпетентности или коррупции, но судебные поддавки облгазам в Минэнерго случаются уже не впервые. Полгода потеряно. Из-за судебного проигрыша и бездействия Министерства украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, теперь должны будут платить по советским, завышенным в несколько раз нормами. Как мы выяснили, сейчас ведомство наконец подготовило постановление и продвигает его на рассмотрение правительства, однако текст проекта постановления просто кричит о том, чьи интересы обслуживает министерство”, – говорится в сообщении.
В компании не указывают, в пользу кого, по ее мнению, работает Минэнерго, но отмечает, что лишние деньги после повышения газовых норм останутся “у газсбытов, абсолютное большинство которых контролируется Фирташем и другими бывшими регионалами”.
Количество домохозяйств без счетчиков, по данным Нафтогаза, составляет около трех миллионов.
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