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В Нафтогазе назвали себестоимость добычи природного газа

В Нафтогазе назвали себестоимость добычи природного газа

Себестоимость природного газа, добытого компаниями, входящими в состав группы национальной компании “Нафтогаз Украины”, составляет 250 долларов за тысячу кубических метров.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев.

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Это полная себестоимость, без учета кредитных средств, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, бурение, землеотведение, но без учета транспортировки и налогов.

По его словам, в частных компаниях себестоимость добычи природного газа еще выше.

По материалам Ура-информ
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