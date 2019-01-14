В Нафтогазе назвали себестоимость добычи природного газа

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Себестоимость природного газа, добытого компаниями, входящими в состав группы национальной компании “Нафтогаз Украины”, составляет 250 долларов за тысячу кубических метров.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев.
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Это полная себестоимость, без учета кредитных средств, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, бурение, землеотведение, но без учета транспортировки и налогов.
По его словам, в частных компаниях себестоимость добычи природного газа еще выше.
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