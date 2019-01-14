В прошлом году было выполнено строительных работ на 136 млрд грн - Минрегион (инфографика)

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По итогам 2018 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 136,3 млрд грн, индекс строительной продукции против 2017 года составляет 104,4%.
Об этом заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе сообщил на своей странице в Facebook.
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«В 2018-м строительная отрасль продолжила демонстрировать стабильный рост. И это учитывая большой рывок, который произошел в отрасли годом ранее. Мы сохранили и улучшили прежние показатели. Было выполнено строительных работ более чем на 136 млрд грн. Против 2017 года – это рост на 4,4%», – написал он.
По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 109%, зданий – 99,9% (жилых – 98,4%, нежилых – 101,2%).
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