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В прошлом году было выполнено строительных работ на 136 млрд грн - Минрегион (инфографика)

В прошлом году было выполнено строительных работ на 136 млрд грн - Минрегион (инфографика)

По итогам 2018 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 136,3 млрд грн, индекс строительной продукции против 2017 года составляет 104,4%.

Об этом заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе сообщил на своей странице в Facebook.

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«В 2018-м строительная отрасль продолжила демонстрировать стабильный рост. И это учитывая большой рывок, который произошел в отрасли годом ранее. Мы сохранили и улучшили прежние показатели. Было выполнено строительных работ более чем на 136 млрд грн. Против 2017 года – это рост на 4,4%», – написал он.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 109%, зданий – 99,9% (жилых – 98,4%, нежилых – 101,2%).

В разрезе регионов:

  • Одесская область – 15,3 млрд грн,
  • Днепропетровская область – 13,5 млрд грн,
  • Харьковская область – 12,7 млрд грн,
  • Киев – 30,1 млрд грн.
По материалам УКРИНФОРМ
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