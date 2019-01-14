Межбанк: доллар к 27,74/27,77 уронил дефицит гривневого ресурса

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,78/27,83 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки «сжатия» гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 58 508,5 млн грн к отметке 55 199,2 млн грн.
Динамика играет на стороне «зеленых медведей» валютного межбанка.
Несмотря на очевидное «сжатие» гривневой ликвидности, первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его робкое повышение к 27,79/27,84 UAH/USD по состоянию на 10.04 Киева.
Спустя 27 минут, на 10.31, безналичная пара доллар-гривна, сохранив восходящий тренд, оказалась на уровне 27,81/27,85 UAH/USD на фоне преобладания покупок СКВ.
Около 10.55 Киева «концепция» на торгах «зеленым» безналом изменилась – доллар, «передумав» расти, откатился к 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.
К 11.12 котировки безналичного доллара упали к 27,74/27,77 UAH/USD, индицировав высокую значимость состояния гривневого ресурса. Последний, как было указано выше, продемонстрировал заметное сжатие.
Дополуденный откат курса безналичного доллара сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo приподнялись по менее значимым оферам с уровня 16,00/17,00% к отметке 16,00/18,00% годовых.
Эта динамика показателя согласуется с заметным снижением остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,780 / 27,830
евро – 31,577 / 31,631
российский рубль – 0,4192 / 0,4202
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1340 / 1,1342
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