Увеличение зарплаты и бесплатное стентирование: Супрун рассказала, что изменилось в здравоохранении

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие изменения произошли в Украине относительно медицины в течение последних лет.

Детали она рассказала в Facebook.

В частности, цены на отдельные препараты до привлечения международных организаций к государственным закупкам и после уменьшились в несколько раз. Например, препарат против туберкулеза Линезолид международные организации купили по цене почти в 10 раз ниже, чем МЗ Украины в 2014 году.

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«Международные организации помогли искоренить коррупцию в централизованных закупках и разрешили использовать на дополнительные закупки до 39% выделенных средств. Эти средства измеряются миллиардами гривен, за которые были закуплены дополнительные лекарства для пациентов и было спасено больше жизней», – говорит Супрун.

Она отметила, что инфаркт в Украине больше не несет неминуемую смерть или финансовый кризис пациентам, ведь в критической ситуации украинцы получают бесплатные стенты для реперфузийной терапии инфаркта миокарда.

Так, с 2016 года впервые за всю историю независимой Украины государство полностью обеспечивает потребность в стент-системах для пациентов с острым инфарктом миокарда, когда от оперативного вмешательства и установки стента зависит жизнь пациента. Таких случаев в Украине ежегодно происходит около 20 тысяч. В прошлом году за средства госбюджета Минздрав Украины закупил около 24 тысяч качественных стент-систем. Украинцы с инфарктом миокарда получают бесплатное стентирование в 40 медучреждениях.

«В медучреждениях, которые заключили договор с НСЗУ и имеют активную и мотивированную команду, семейные врачи, терапевты, педиатры и медсестры уже имеют высокий доход. Например, в Бахмуте семейный врач, которого выбрали максимум пациентов, получает 17 887 грн. Раньше он зарабатывал 7 000 грн. А в Вознесенске зарплаты медсестер теперь составляют от 8 до 9 тысяч гривен», – резюмировала Супрун.