Компания Boeing провела первые испытания летающего такси

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Компания Boeing провела первые испытания автономного пассажирского летательного аппарата (PAV), предназначенного для транспортировки людей в городе.
В компании сообщили, что аппарат совершил контролируемый полет, зависание в воздухе и посадку.
«За год мы перешли от концептуального проекта к летающему прототипу», — отметил технический директор Boeing Грег Хислоп.
Отмечается, что первые испытания прошли успешно, в дальнейшем запланированы испытания прямого полета, в частности фазы перехода из вертикального режима в режим прямого полета. В компании отметили, что эта фаза является одной из самых сложных инженерных задач.
BREAKING: it’s another first for us. Along with
AuroraFlightSci</a> we've successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. <a href="https://twitter.com/hashtag/TheFutureIsBuiltHere?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TheFutureIsBuiltHere</a> <a href="https://t.co/hwuw4d5jmz">pic.twitter.com/hwuw4d5jmz</a></p>— The Boeing Company (Boeing) 23 января 2019 г.
Аппарат работает на электричестве, одного заряда хватит на 80 километров.
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