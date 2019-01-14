Компания Boeing провела первые испытания летающего такси

Компания Boeing провела первые испытания автономного пассажирского летательного аппарата (PAV), предназначенного для транспортировки людей в городе.

В компании сообщили, что аппарат совершил контролируемый полет, зависание в воздухе и посадку.

«За год мы перешли от концептуального проекта к летающему прототипу», — отметил технический директор Boeing Грег Хислоп.

Отмечается, что первые испытания прошли успешно, в дальнейшем запланированы испытания прямого полета, в частности фазы перехода из вертикального режима в режим прямого полета. В компании отметили, что эта фаза является одной из самых сложных инженерных задач.

Аппарат работает на электричестве, одного заряда хватит на 80 километров.