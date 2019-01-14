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"Укрзализныця" объяснила, почему подняла цены на чай и постель

"Укрзализныця" объяснила, почему подняла цены на чай и постель

АО “Укрзализныця” приняла решение о повышении цен на услуги для пассажиров в поездах из-за роста составляющих для обеспечения пассажиров, в том числе материалов, топлива и электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба АО “Укрзализныци”.

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“Цены на услуги для пассажиров пересмотрено в связи со стремительным ростом стоимости составляющих для обеспечения пассажиров – материалов, топлива, электроэнергии, влияющим на себестоимость услуг. Кроме того, стоимость услуги предоставления в пользование комплекта постельных принадлежностей в вагонах, принадлежащих АО “Укрзализныця”, ниже, чем в странах СНГ”, – отметили в пресс-службе УЗ.

При этом на предприятии уточнили, что “Укрзализныця” с 15 января по решению правления компании ввела в действие единые цены на ряд основных услуг, предоставляемых пассажирам. Среди них – пользование комплектом постельного белья в поездах, оплата за чай, кофе и питьевую воду.

Комплект постельных принадлежностей в вагонах СВ всех категорий поездов отныне стоит 60 грн с НДС, а в купейных и плацкартных вагонах – 50 грн с НДС. Также по результатам мониторинга стоимости продукции установлена единая цена чая, кофе и питьевой воды (0,5 л) – это 10 грн с НДС.

По материалам УНН
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