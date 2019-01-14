В Укрзализныце объяснили особенности покупки льготных билетов онлайн

В Укрзализныце объяснили, что льготные билеты онлайн не смогут приобрести лица с инвалидностью, если их данные не занесены в электронный реестр Министерства социальной политики.

Об этом рассказала директор по информационным технологиям АО «Укрзализныця» Светлана Каткова.

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“Пытаясь воспользоваться новой услугой покупки льготных билетов для людей с инвалидностью, часть пассажиров может получать отказ. Однако эта проблема связана не с работой сайта. Сложности возникают из-за того, что информация о льготах, предоставленных данным лицам, еще не внесена в электронный реестр Министерства социальной политики”, – отмечается в сообщении.

По словам Катковой, если программа не находит в базе информацию о льготнике, который хочет приобрести билеты онлайн, то на экране появляется текст, в котором, согласно разъяснениям, предоставленным Министерством социальной политики, человеку советуют обратиться в местный орган социальной защиты для того, чтобы занести свои данные в базу.

“После этого он уже сможет беспрепятственно пользоваться льготой, предоставленной государством», – заверили в Укрзализныце.