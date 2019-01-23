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Uber будет разрабатывать самоуправляемые велосипеды и скутеры

Uber будет разрабатывать самоуправляемые велосипеды и скутеры

Uber нанимает команду инженеров, которые займутся созданием автономных электрических велосипедов и скутеров.

Компания не опубликовала подробности о проекте, однако на странице вакансий говорится, что Uber стремится «повысить безопасность, удобство и эффективность шеринговых сервисов благодаря применению сенсорных технологий и робототехники».

Пользователи таких сервисов, как Jump, который Uber купил в прошлом апреле, или его конкурентов Bird и Lime, могут арендовать транспортное средство и оставить на прямо улице по прибытии в место назначения. Сервису приходится нанимать подрядчиков, которые ночью забирают, подзаряжают и ремонтируют неиспользуемые велосипеды и скутеры. Это существенно сокращает потенциальные доходы их владельцев.

Поэтому Uber начал собирать команду «микромобильной робототехники» для разработки электроскутеров и велосипедов, которые могли бы самостоятельно добираться до зарядных станций. Это позволит исключить одну из статей расходов.

Подразделение Uber по разработке самоуправляемых авто временно приостановило работу после смертельной аварии в прошлом году. Однако в декабре компании разрешили возобновить тестирования автопилота на публичных дорогах.

По материалам internetua.com
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