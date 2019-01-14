Дефицит Пенсионного фонда составляет 30 млрд грн - Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины смогло продолжить повышение пенсий благодаря тому, не погасило дефицит Пенсионного фонда. Он составляет уже 30 млрд гривен.

Об этом в рассказал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

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По его словам, самым простым вариантом решения проблемы дефицита ПФУ было покрытие этих расходов за счет дополнительных доходов еще в 2017 году.

“Но тогда мы бы столкнулись с тем, что не смогли бы повысить пенсии. Поэтому приняли решение, что дефицит мы не покрываем как таковой, а даем средства на повышение пенсий”, – пояснил Шамбир.

Он добавил, что постепенно, с ростом доходов от ЕСВ, дефицит ПФУ будет покрываться. По его расчетам, для этого потребуется 7-10 лет.

Также заместитель министра заверил, что индексация пенсий, которая вводится в этом году, будет проводиться несмотря на дефицит фонда и на предвыборную кампанию. Она уже прописана в законодательстве.

“Независимо от того, какие будут политические решения. 50% роста зарплаты и 50% инфляции – а это довольно высокий показатель и для Европы он считается одним из самых бальших… Этот размер уровня повышения пенсии прописан в законе. Он не зависит от выборов и всего прочего”, – подчеркнул Шамбир.