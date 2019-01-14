Дефицит Пенсионного фонда составляет 30 млрд грн - Минсоцполитики

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министерство социальной политики Украины смогло продолжить повышение пенсий благодаря тому, не погасило дефицит Пенсионного фонда. Он составляет уже 30 млрд гривен.
Об этом в рассказал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.
Читайте также: Кто не получит пенсию в 2019 году
По его словам, самым простым вариантом решения проблемы дефицита ПФУ было покрытие этих расходов за счет дополнительных доходов еще в 2017 году.
“Но тогда мы бы столкнулись с тем, что не смогли бы повысить пенсии. Поэтому приняли решение, что дефицит мы не покрываем как таковой, а даем средства на повышение пенсий”, – пояснил Шамбир.
Он добавил, что постепенно, с ростом доходов от ЕСВ, дефицит ПФУ будет покрываться. По его расчетам, для этого потребуется 7-10 лет.
Также заместитель министра заверил, что индексация пенсий, которая вводится в этом году, будет проводиться несмотря на дефицит фонда и на предвыборную кампанию. Она уже прописана в законодательстве.
“Независимо от того, какие будут политические решения. 50% роста зарплаты и 50% инфляции – а это довольно высокий показатель и для Европы он считается одним из самых бальших… Этот размер уровня повышения пенсии прописан в законе. Он не зависит от выборов и всего прочего”, – подчеркнул Шамбир.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 летВчера, 08:30 - 3584 58
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре годаВчера, 12:00 - 3673 54
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картойВчера, 13:00 - 8402 10
ПриватБанк хочет идентифицировать клиентов с помощью биометрических данныхВчера, 11:30 - 1460 5
У Кличко заверили, что современные технологии позволяют латать дороги при морозахВчера, 09:30 - 889 5
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картойВчера, 13:00 - 8402 10
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре годаВчера, 12:00 - 3673 54
Японская Subaru остановила 60% производстваВчера, 13:40 - 2507
Валютные послабления для населения будут нескоро - НБУВчера, 11:00 - 1818 2
Новое валютное законодательство: что изменится для бизнеса, банков и населенияВчера, 09:00 - 1700 1
Huawei анонсировала 5G-смартфонВчера, 12:10 - 531
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2214
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4319 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10418 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2275 1