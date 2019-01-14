Нью-Йорк планирует полностью перейти на возобновляемую энергию к 2040 году

В своем недавнем обращении губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо изложил план перехода на энергоснабжение, на 100% основанное на безуглеродной источниках (100% clean, carbon-free electricity) до 2040 года.

Об этом сообщает Renewable Energy World.

По заявлению губернатора, это амбициозная цель в Соединенных Штатах сегодня, которая на 5 лет опережает планы Калифорнии. Ключевое предложение Куомо: повышение доли возобновляемых источников энергии в потреблении электроэнергии штата с 50% до 70% уже к 2030 году.

План также включает:

В четыре раза увеличить показатели оффшорной ветроэнергетики – до 9 МВт к 2035 году (нынешняя цель: 2,4 МВт к 2030 г.).

Доведение установленной мощности распределенной солнечной генерации до 6 МВт к 2025 году (нынешняя цель: 3 МВт к 2023 г.).

Увеличить более чем вдвое мощности промышленных ветровых и солнечных электростанций наземного размещения на территории штата.

«Максимализоровать вклады и потенциал существующих проектов возобновляемой энергетики».