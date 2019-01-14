Нью-Йорк планирует полностью перейти на возобновляемую энергию к 2040 году

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В своем недавнем обращении губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо изложил план перехода на энергоснабжение, на 100% основанное на безуглеродной источниках (100% clean, carbon-free electricity) до 2040 года.
Об этом сообщает Renewable Energy World.
По заявлению губернатора, это амбициозная цель в Соединенных Штатах сегодня, которая на 5 лет опережает планы Калифорнии. Ключевое предложение Куомо: повышение доли возобновляемых источников энергии в потреблении электроэнергии штата с 50% до 70% уже к 2030 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 летВчера, 08:30 - 3260 58
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре годаВчера, 12:00 - 3339 53
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картойВчера, 13:00 - 7738 10
У Кличко заверили, что современные технологии позволяют латать дороги при морозахВчера, 09:30 - 757 5
ПриватБанк хочет идентифицировать клиентов с помощью биометрических данныхВчера, 11:30 - 1269 4
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картойВчера, 13:00 - 7738 10
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре годаВчера, 12:00 - 3339 53
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 летВчера, 08:30 - 3260 58
Швеция заявила о своем отказе от двигателей внутреннего сгоранияВчера, 05:00 - 2874 1
Японская Subaru остановила 60% производстваВчера, 13:40 - 2212
Huawei анонсировала 5G-смартфонВчера, 12:10 - 348
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2198
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4299 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10397 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2267 1