Платформа для внедрения верификации госвыплат готова на 95%, - Минфин

Представитель Министерства финансов Сергей Авраменко в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заявил, что платформа для внедрения верификации государственных выплат на сферу социальной защиты украинцев готова на 95%.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

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Так, в ходе заседания был рассмотрен правительственный законопроект “О верификации и мониторинге государственных выплат”.

Представитель Минфина отметил, что данный проект направлен на законодательное урегулирование основных правовых и организационных основ осуществления верификации госвыплат в Украине, что будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности госвыплат, оптимизации бюджетных расходов.

“Сергей Авраменко заверил присутствующих в том, что платформа для внедрения верификации государственных выплат подготовлена на 95%”, – говорится в сообщении.

Напомним, правительство предлагает Раде урегулировать правовые и организационные основы проведения верификации и повысить эффективность государственных выплат.