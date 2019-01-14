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Немцы не в восторге от магазинов в Германии (опрос)

Немцы не в восторге от магазинов в Германии (опрос)

Парковка, атмосфера, ассортимент, гастрономия – по таким критериям оценили покупатели торговые центры в немецких городах. Большинство опрошенных шоппингом не довольны.

Западногерманский телеканал WDR сообщил об исследовании уровня городской торговли. Были опрошены 59 тысяч покупателей в 116 городах страны. Средняя оценка: 3+ по пятибалльной шкале. В крупных городах она выше, в небольших – ниже.

Посетителей магазинов в центральной части большинства городов в основном беспокоит проблема с парковкой. Они считают, что она требует неотложного решения. Многие стратегии и инициативы местных властей по улучшению данной сферы пока что не дали ожидаемого эффекта. В центральной части немецких городов по-прежнему припарковать машину сложно.

В городские магазины в последнее время молодежь почти не заходит. Почти все совершают покупки онлайн. В результате ритейлеры в борьбе за выживание вынуждены по истечении срока аренды покидать торговые помещения в пешеходных зонах и переезжать в крупные торговые центры.

Хорошо зарекомендовали себя магазины в Лейпциге, Эрфурте, Трире, Штральзунде и Висмаре. Города с наихудшими оценками в исследовании не указаны.

По материалам Finance.UA
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