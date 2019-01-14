В АМКУ рассказали о "схеме на миллион" с оценкой недвижимости

Изменениями в Налоговый кодекс во время голосования за государственный бюджет 2019 года народные депутаты закрепили монопольное право “прокладок” на предоставление услуг по оценке недвижимости.

Об этом написала государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская на своей странице в Facebook.

По ее словам, Фонд госимущества направил в АМКУ письмо с сообщением о том, что с принятием изменений в Налоговый кодекс АМКУ больше не может заниматься монопольными делами, которые связаны с использованием объектов права интеллектуальной собственности.

“Речь идет об одной из самых наглых из законодательных новелл, которые, по моему мнению, когда-либо принимались Верховной Радой Украины – поправки в Налоговый кодекс, которой Антимонопольному комитету запретили касаться любой деятельности, как-либо связанной с использованием чего патентированого”, – написала Загребельская.

“Патентная” поправка родилась в бюджетную ночь вместе с другими, которые зацементировали “посредничество” частных электронных площадок между государственной базой Фонда госимущества и пользователями”, – сообщила представитель АМКУ.

Отныне за доступ к государственной базе покупатели и продавцы недвижимости должны платить частным посредникам – более тысячи гривен с одного продавца/покупателя через оценщика/нотариуса.

По данным АМКУ, это коррупционная схема размером 1 млн грн в сутки.

“Учитывая то, что все четыре “частных посредника” не просто имеют “аномальные сходства”, включая цену, но и для доступа к государственной базе пользуются программным обеспечением, которое получили по лицензионному договору за деньги от победителя тендера – разработчика государственной базы, то “патентные схемы” здесь очевидно “выпирают”, – говорится в сообщении.