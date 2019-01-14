В прошлом году Укрзализныця отремонтировала путей больше всего за последние 5 лет - Кравцов

В прошлом году Укрзализныця отремонтировала почти 2000 км путей – больше всего за последние 5 лет.

Об этом сказал председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

“В прошлом году Укрзализныця отремонтировала целом почти 2 тыс. км путей. Это самый большой показатель за последние 5 лет. Большая часть работ по ремонту и модернизации путей в 2018 году выполнена на основных направлениях трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), что будет способствовать интеграции Украины в европейскую транспортную систему”, – отмечается в сообщении.

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По словам Кравцова, в 2017 году Украина была включена в индикативные карты Европейской транспортной сети TEN-T. И уже в 2018 году на сети TEN-T Укрзализныця реконструировала около 300 км путей.

“Благодаря этим ремонтам мы продолжили развитие транзитного потенциала страны. В этом году планируем не сбавлять темпы”, – отметил руководитель Укрзализныци.

По его информации, в прошлом году, в частности, было реконструировано 281,5 км путей, капитальным ремонтом отремонтировано 273,3 км путей, средним ремонтом – 809,9 км путей и комплексно-оздоровительным – 549,7 км путей.

Больше всего работ, по информации Укрзализныци, проводилось на направлениях Киев – Жмеринка – Подволочиск – Львов – Мостиска, от Львова до западного пограничного перехода станции Чоп, Фастов – Мироновка – Пятихатки – Чаплино – Покровск, Жмеринка – Одесса, Ягодин – Ковель – Здолбунов – Казатин и Киев – Нежин.