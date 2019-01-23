Стало известно, сколько компаний в мире используют системы искусственного интеллекта

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Исследование, проведённое специалистами Gartner, говорит о том, что компании и организации по всему миру всё активнее внедряют системы искусственного интеллекта (ИИ).
Четыре года назад только около 10 % опрошенных корпораций сообщили о том, что уже используют средства ИИ в том или ином виде или собираются внедрить их в ближайшее время.
В прошлом году показатель вырос до 25 %, а в текущем году, как ожидается, достигнет 37 %. Таким образом, всего за несколько лет проникновение «электронного разума» в корпоративном сегменте увеличится практически в четыре раза.
Использование систем искусственного интеллекта позволяет автоматизировать выполнение многих рутинных операций. К примеру, компании и организации часто внедряют чат-сервисы на базе ИИ, рекомендательные платформы, а также «умные» системы анализа информации.
Очевидно, в дальнейшем глобальный рынок систем искусственного интеллекта ожидает стремительное развитие. «Электронный разум» проникнет в самые разные сферы, улучшив и упростив повседневную жизнь людей.
Для компаний внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения означает повышение эффективности работы и снижение издержек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госдолг Украины за год увеличился на 2 млрд долларовВчера, 13:00 - 1198 19
Глава НБУ рассказал, как Украина будет погашать внешний долгВчера, 10:00 - 1878 8
В Украине хотят отменить "книги отзывов и предложений"Вчера, 14:15 - 771 7
Население наращивает темпы выведения валюты за границуВчера, 10:45 - 2878 7
В КГГА решили, что будут делать с "брошенными" автомобилямиВчера, 09:00 - 2771 6
Население наращивает темпы выведения валюты за границуВчера, 10:45 - 2878 7
В КГГА решили, что будут делать с "брошенными" автомобилямиВчера, 09:00 - 2771 6
Глава НБУ рассказал, как Украина будет погашать внешний долгВчера, 10:00 - 1878 8
Регулятор объяснил изменения относительно ночных тарифов для населения и предприятийВчера, 11:30 - 1637 2
Откуда и сколько денег привозят в Украину трудовые мигрантыВчера, 14:00 - 1483 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего таксиПозавчера, 12:10 - 639
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1188
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2422
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4634 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10750 4