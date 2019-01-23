Стало известно, сколько компаний в мире используют системы искусственного интеллекта

Исследование, проведённое специалистами Gartner, говорит о том, что компании и организации по всему миру всё активнее внедряют системы искусственного интеллекта (ИИ).

Четыре года назад только около 10 % опрошенных корпораций сообщили о том, что уже используют средства ИИ в том или ином виде или собираются внедрить их в ближайшее время.

В прошлом году показатель вырос до 25 %, а в текущем году, как ожидается, достигнет 37 %. Таким образом, всего за несколько лет проникновение «электронного разума» в корпоративном сегменте увеличится практически в четыре раза.

Использование систем искусственного интеллекта позволяет автоматизировать выполнение многих рутинных операций. К примеру, компании и организации часто внедряют чат-сервисы на базе ИИ, рекомендательные платформы, а также «умные» системы анализа информации.

Очевидно, в дальнейшем глобальный рынок систем искусственного интеллекта ожидает стремительное развитие. «Электронный разум» проникнет в самые разные сферы, улучшив и упростив повседневную жизнь людей.

Для компаний внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения означает повышение эффективности работы и снижение издержек.