Стало известно, сколько официально получают игроки «Динамо»

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Среди руководителей футбольного клуба Динамо больше всех получает Игорь Суркис – 40 тысяч гривен в месяц, а главный тренер Александр Хацкевич имеет оклад в 18 тысяч гривен.
В новый 2019 год футбольный клуб «Динамо» (Киев) вошел с низкими зарплатами. Причем коснулось это не только футболистов и тренерского штаба, но и руководства.
Так, среди топ-менеджмента клуба самая высокая зарплата зафиксирована у президента Игоря Суркиса. Официально он получает 40 тыс. грн ежемесячно. В то же время зарплата спортивного директора «Динамо» Алексея Михайличенко составляет 10 тыс. грн, а гендиректора Реваза Чохонелидзе – менее 9 тысяч в месяц.
Из тренеров же самой высокой зарплатой может похвастаться тренер вратарей Михаил Михайлов – 22 тыс. грн в месяц. А вот главный тренер столичного клуба, Александр Хацкевич, получает согласно официальной платежной ведомости 18 тысяч гривен.
Что касается игроков, то их зарплаты, по информации издания, составляют от 13 до 19 тыс. грн в месяц.
Однако, на прошлой неделе, «Динамо» подписало контракт с 26-летним нападающим Франсиско Солем. По данным иностранных СМИ, его зарплата в столичном клубе составит 1 млн евро в год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для Украины абсолютно реально не зависеть от зарубежного газа - ГройсманВчера, 21:00 - 1367 18
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — Омелян9 ч. назад - 1921 16
"Укравтодор" инициирует жесткие ограничения на допустимый вес фур (инфографика)10 ч. назад - 1298 11
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мост8 ч. назад - 2142 7
В Минсоцполитики назвали количество субсидиантов11 ч. назад - 906 7
Попытки намеренно расшатывать курс гривны уже не работают - НБУВчера, 21:30 - 4336 1
ПриватБанк анонсировал новую версию «Приват24»: что меняют4 ч. назад - 3322 1
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мост8 ч. назад - 2142 7
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — Омелян9 ч. назад - 1921 16
МВФ дал новый прогноз по ценам на нефть11 ч. назад - 1775 3
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2030
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4044 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10076 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2159 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1660