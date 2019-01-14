Стало известно, сколько официально получают игроки «Динамо»

Среди руководителей футбольного клуба Динамо больше всех получает Игорь Суркис – 40 тысяч гривен в месяц, а главный тренер Александр Хацкевич имеет оклад в 18 тысяч гривен.

В новый 2019 год футбольный клуб «Динамо» (Киев) вошел с низкими зарплатами. Причем коснулось это не только футболистов и тренерского штаба, но и руководства.

Так, среди топ-менеджмента клуба самая высокая зарплата зафиксирована у президента Игоря Суркиса. Официально он получает 40 тыс. грн ежемесячно. В то же время зарплата спортивного директора «Динамо» Алексея Михайличенко составляет 10 тыс. грн, а гендиректора Реваза Чохонелидзе – менее 9 тысяч в месяц.

Из тренеров же самой высокой зарплатой может похвастаться тренер вратарей Михаил Михайлов – 22 тыс. грн в месяц. А вот главный тренер столичного клуба, Александр Хацкевич, получает согласно официальной платежной ведомости 18 тысяч гривен.

Что касается игроков, то их зарплаты, по информации издания, составляют от 13 до 19 тыс. грн в месяц.

Однако, на прошлой неделе, «Динамо» подписало контракт с 26-летним нападающим Франсиско Солем. По данным иностранных СМИ, его зарплата в столичном клубе составит 1 млн евро в год.