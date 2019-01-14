Безналичная революция. Украинцы смогут снять наличные с карты на кассе супермаркета

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украинцам готовят настоящую безналичную революцию. На 2019 год намечен старт ряда громких проектов, которые существенно расширят возможности владельцев банковских карт и счетов. Покупка и продажа долларов с экрана смартфона, массовые платежи при помощи QR-кодов, открытие счетов не выходя из дома – далеко не полный перечень финансовых ноу-хау года.
На днях стало известно, что уже в ближайшее время украинцы смогут снимать наличные с банковских карт прямо на кассе супермаркета. Обещают горожанам и полноценное внедрение безналичной оплаты в наземном транспорте, а также широкое распространение моментальной рассрочки при покупке товаров банковской карточкой.
POS-терминал наоборот
Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга «обналички» денег с карты любого банка на кассе магазина. Аналогичный сервис давно доступен жителям США, Европы, Турции и даже России. Однако в Украине снять кэш с карты можно пока только в банкоматах.
«Есть шансы, что этот сервис заработает до лета, так как ряд банков совместно с MasterCard уже тестируют эту систему. Если точнее, то все должно решиться в 90 дней», – прокомментировал UBR.ua директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.
Подтверждают эту информацию и другие эксперты, уточняя, что у проекта есть вполне определенные бенефициары.
«Инициатива изначально исходила от банка «Восток», собственником которого является ЧАО «Фоззи». Они вместе с MasterCard и Visa лоббируют этот проект — чтобы через торговые сети можно было выдавать наличку. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы – не более 5 тыс. грн.», – рассказал UBR.ua аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий.
Обналичка в магазине
Новый сервис придется по нраву прежде всего жителям глубинки – избалованные развитой банковской инфраструктурой горожане вряд ли оценят ее по достоинству. А вот на периферии, где до банкомата порой нужно шагать не один километр, услуга позволит ощутимо сэкономить время. Правда, получить наличку можно будет далеко не в каждом магазине – торговая точка должна располагать соответствующим оборудованием.
«Услуга весьма востребована, она позволит решить проблему недостаточного развития инфраструктуры там, где, например, нет банкомата, но есть терминал как приема, так и выдачи. Предусматривается, что выдача денег будет происходить параллельно с продажей какого-либо товара. Для торговцев плюс в привлечении новых клиентов и в экономии затрат на инкассацию. Для потребителя удобство в том, что не нужно искать банкомат — деньги можно снять, например, на заправке. Мы рассчитываем, что сервис заработает уже в первом квартале», – рассказал координатор Комитета по электронным платежам Европейской бизнес ассоциации Евгений Веремейченко.
Во сколько именно будет обходиться обналичка в магазине, пока никто точно сказать не может. Но, говорят эксперты, вряд ли торговцы станут задирать комиссию. Скорее всего, стоимость операции будет соответствовать снятию средств с карты через банкомат «чужого» банка.
«Размер комиссионных пока никому не известен. В любом случае снятие с чужого банкомата или снятие с терминала для банка – по сути одна и та же операция. Сейчас она стоит примерно 0,4%. Но в итоге цена услуги будет определяться договоренностями с MasterCard и Visa, переговоры с которыми сейчас идут», – высказал предположение Василий Невмержицкий.
Смарт-революция
Впрочем, значительного развития новая услуга может так и не получить. Ведь доля безналичных платежей в Украине растет из года в год – люди все реже пользуются услугами банкоматов, предпочитая рассчитываться картой напрямую. Так, по данным НБУ, с сентября 2017-го по сентябрь 2018 процент безналичных карточных операций в объеме вырос с 38,6 до 44,3%. При этом только 22% карточных транзакций являлись операциями по снятию наличных.
И хотя по оценкам Европейской бизнес- ассоциации, в общей структуре розничных продаж на карточные оплаты в 2018 году приходились всего 15% покупок, в этом году цифра запросто может вырасти до 20%, прогнозирует Евгений Веремейченко.
В первую очередь этому будет способствовать развитие платежной инфраструктуры. К примеру, в 2019 году ожидается масштабный запуск безналичной оплаты в коммунальном наземном транспорте. Такой сервис уже запустили в Чернигове, Черновцах, Тернополе и ряде других городов. А в ближайшее время он должен заработать и в столице, которая уже давно анонсировала запуск услуги для горожан.
Поможет делу Cashless и запуск безналичного валютообмена, который намечен на февраль 2019 года, а также намерение НБУ подготовить нормативку и стандартизировать услугу оплаты при помощи QR-кодов.
Впрочем, вся эта технологическая революция большей частью доступна лишь жителям крупнейших украинских городов. А в лидерах по безналичным платежам в статистке Нацбанка неизменно фигурируют Киев, Днепр и Харьков. В этих городах без труда можно рассчитаться картой не только в небольших магазинах, но даже купить кофе у уличного бариста. Но стоит отъехать на 10-20 км от мегаполиса, и ситуация выглядит иначе.
«В сфере торговли и услуг, ориентированной на обычных граждан, работают примерно 500 тыс. субъектов хозяйствования, но из них только около 200 тыс. принимает к оплате банковские карты, хотя спрос на эти услуги у покупателей есть. И это несмотря на то, что постановлением Кабмина уже к 2013 году все торговые точки должны были быть оборудованы соответствующими устройствами», – указывает Александр Карпов.
Его слова подтверждает и официальная статистика Нацбанка. К примеру, за III квартала 2018 года число розничных торговцев, готовых принять к оплате карту, увеличилось всего на 13% до 196,4 тыс. И это при том, что 77,9% всех карточных операций украинцев в этот период были безналичными.
Алексей Ермоленко
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для Украины абсолютно реально не зависеть от зарубежного газа - ГройсманВчера, 21:00 - 1154 12
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — Омелян6 ч. назад - 1535 8
"Укравтодор" инициирует жесткие ограничения на допустимый вес фур (инфографика)7 ч. назад - 1075 8
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мост4 ч. назад - 1686 7
В Минсоцполитики назвали количество субсидиантов7 ч. назад - 714 7
Попытки намеренно расшатывать курс гривны уже не работают - НБУВчера, 21:30 - 4206 1
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мост4 ч. назад - 1686 7
МВФ дал новый прогноз по ценам на нефть8 ч. назад - 1613 3
Как открыть вклад "для ленивых"Вчера, 18:55 - 1596 1
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — Омелян6 ч. назад - 1535 8
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2008
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4012 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10032 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2150 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1652