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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (29,346 млн и 24,411 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 30). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,89-27,90 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 82 активных заявок по доллару на сумму более 52,757 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,8800 – 5 000
27,8800 – 30 000
27,8800 – 10 000
27,8800 – 10 000
27,8800 – 20 000
27,8900 – 35 000
27,8900 – 25 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8504 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9400 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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