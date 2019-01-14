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Швеция заявила о своем отказе от двигателей внутреннего сгорания

Швеция заявила о своем отказе от двигателей внутреннего сгорания

В Швеции после 2030 года будет введен запрет на продажу автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Взамен будет расширяться инфраструктура для электрических автомобилей.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на правительственное заявление премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.

Целью такого плана является сокращение выбросов выхлопных газов и активизация усилий по достижению целей Парижского климатического соглашения, отметил новоназначенный премьер в парламенте в ходе представления нового кабинета министров. Также правительство наметило план по обустройству по всей стране сети зарядочных станций для электроавтомобилей.

Швеция, как и весь Скандинавский регион, в авангарде борьбы с загрязнением воздуха, в том числе всячески поддерживает постепенный отход от использования автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания.

На дорогах Норвегии уже каждый второй автомобиль – электрический. К 2025 году машин, работающих на бензине или дизеле, здесь не будет вовсе. А в Дании, согласно планам правительства, на 2030 год запланирован запрет на продажу дизельных автомобилей.

Швеция стала уже десятой страной, установившей временные рамки отказа от дизтоплива и бензина, заявила эксперт движения «Гринпис» Марион Тиманн и добавила, что международная экологическая организация по достоинству оценила намерения нового правительства скандинавского государства.

По материалам Finance.UA
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