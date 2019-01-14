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Google заполучила технологию изготовления смарт-часов

Google заполучила технологию изготовления смарт-часов

Помимо интеллектуальной собственности, согласно условиям контракта стоимостью $40 млн., в Google перешла часть команды разработчиков Fossil.

Ни одна из сторон сделки не раскрыла, о каких именно технологиях идёт речь, но обе компании, очевидно, продолжат разрабатывать умные часы, возможно, в более тесном сотрудничестве, чем раньше.

У Fossil осталась команда по научно-исследовательским и проектно-конструкторским работам в составе более 200 человек, которая будет и дальше создавать новые модели смарт-часов, ставшие самой быстрорастущей категорией товаров компании в последние годы.

По материалам 3dnews.ru
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