Google заполучила технологию изготовления смарт-часов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Помимо интеллектуальной собственности, согласно условиям контракта стоимостью $40 млн., в Google перешла часть команды разработчиков Fossil.
Ни одна из сторон сделки не раскрыла, о каких именно технологиях идёт речь, но обе компании, очевидно, продолжат разрабатывать умные часы, возможно, в более тесном сотрудничестве, чем раньше.
У Fossil осталась команда по научно-исследовательским и проектно-конструкторским работам в составе более 200 человек, которая будет и дальше создавать новые модели смарт-часов, ставшие самой быстрорастущей категорией товаров компании в последние годы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев: Если цену на газ снизят, доллар будет по 60Вчера, 10:00 - 10284 68
В Нафтогазе назвали себестоимость добычи природного газаВчера, 12:00 - 2813 9
К 2022 году в Украине могут построить завод по производству ядерного топлива - МинэнергетикиВчера, 05:00 - 943 8
Количество банков в России за пять лет сократилось вдвоеВчера, 09:30 - 547 7
ГФС будет лишать субсидий за зарплату в конвертахВчера, 11:00 - 1535 7
Коболев: Если цену на газ снизят, доллар будет по 60Вчера, 10:00 - 10284 68
В Нафтогазе назвали себестоимость добычи природного газаВчера, 12:00 - 2813 9
"Нафтогаз" компенсирует группе "Приват" более 3 миллионов долларовВчера, 09:00 - 2251
Стало известно, сколько украинцы должны за коммуналкуВчера, 08:30 - 1944 4
Еврокомиссия планирует выделить 4,5 миллиарда евро на инфраструктуру в УкраинеВчера, 08:00 - 1848 6
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1898
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 3875 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 9883 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2087 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1597