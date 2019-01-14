Для Украины абсолютно реально не зависеть от зарубежного газа - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что в будущем Украина вполне может обойтись без импортного газа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Около 4 лет назад Украина начала свой путь к энергонезависимости. Мы отказались от российского газа, который использовался как гибридное оружие против нашей страны. А в будущем для Украины абсолютно реально не зависеть от каких-либо поставок газа из-за границы”, – говорится в сообщении.

По его словам, это: “Увеличение добычи украинского газа. Энергоэффективность. Потреблять меньше газа благодаря новым технологиям и разумному энергопотреблению. Интеграция украинской ГТС в европейский рынок. Защита украинцев, которые не в состоянии полностью оплачивать коммунальные услуги, через систему субсидий. Механизмы монетизации субсидий”.