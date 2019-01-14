IBM и Vodafone будут развивать в Европе 5G

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IBM и Vodafone будут вместе работать над созданием предприятия, деятельность которого направят на развитие сети нового поколения 5G, искусственного интеллекта и облачных сервисов в Европе.
Об этом сообщает CNBC.
Совместный проект позволит Vodafone получить доступ ко всем облачным сервисам IBM, в то время как лондонский телекоммуникационный конгломерат обеспечит мобильной инфраструктурой своего партнера из США.
Глобальный лидер подразделения IBM Global Business Services Майкл Валокки говорит, что общий проект «станет переломным моментом» для клиентов обеих компаний.
Отмечается, что новое предприятие будет работать независимо. Его руководителем станет Валокки и Грег Хиттенраух, директор по облачным сервисам и службам безопасности Vodafone Business. Предприятие запустят во второй половине 2019 года.
Это решение было принято на фоне того, что Европа отстает от США и Китая во внедрении технологий нового поколения, таких как 5G. По оценкам ССS Insight, компании, занимающейся исследованиями в области технологий, к 2023 году Европа сможет привлечь лишь 9% абонентов 5G в мире.
По оценкам Международной корпорации данных (IDC), мировой рынок облачных систем, который включает в себя оборудование, программное обеспечение и услуги, в этом году составит $420 млрд, а рынок облачных подключений – еще $2 млрд.
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