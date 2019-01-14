Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 20 0

Amazon предупреждает британских продавцов о необходимости подготовиться к Brexit

Amazon предупреждает британских продавцов о необходимости подготовиться к Brexit

Amazon предупредила британские компании, торгующие через ее онлайн-платформу, о необходимости подготовиться к возможному выходу Великобритании из ЕС без соглашения, чтобы избежать трудностей с поставками товаров клиентам.

Об этом сообщает Independent.

Компания написала продавцам в Великобритании, что отсутствие соглашения по Brexit “может временно препятствовать трансграничной торговле”.

Поскольку соглашение Терезы Мэй о Brexit было отклонено депутатами на прошлой неделе и никаких признаков консенсуса в Вестминстере относительно дальнейших действий нет, Великобритания рискует вылететь из ЕС 29 марта.

Чтобы убедиться в готовности продавцов, Amazon заявила, что они должны рассмотреть возможность отправки товаров на свои европейские склады до 17 марта.

Продавцы должны поддерживать “стандартный рекомендуемый минимум в четыре недели покрытия запасов в любое время”, – сказали в Amazon.

Рост Amazon часто упоминается как разрушительная тенденция для малого бизнеса и уличных магазинов. Но он также стал ценным источником продаж для небольших британских фирм, которые могут использовать рынок технологического гиганта для привлечения глобальной аудитории.

Справка finance.ua:

  • Экспорт из Великобритании через Amazon увеличился более чем на четверть – с 1,8 млрд фунтов стерлингов в 2016 году до 2,3 млрд фунтов стерлингов в 2017 году.
  • Великобритания собирается покинуть блок через 70 дней, если статья 50 не будет отменена или продлена – хотя перспективы соглашения на данный момент выглядят все более туманными из-за ограниченного времени и тупика в Вестминстере.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина