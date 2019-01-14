Amazon предупреждает британских продавцов о необходимости подготовиться к Brexit

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Amazon предупредила британские компании, торгующие через ее онлайн-платформу, о необходимости подготовиться к возможному выходу Великобритании из ЕС без соглашения, чтобы избежать трудностей с поставками товаров клиентам.
Об этом сообщает Independent.
Компания написала продавцам в Великобритании, что отсутствие соглашения по Brexit “может временно препятствовать трансграничной торговле”.
Поскольку соглашение Терезы Мэй о Brexit было отклонено депутатами на прошлой неделе и никаких признаков консенсуса в Вестминстере относительно дальнейших действий нет, Великобритания рискует вылететь из ЕС 29 марта.
Чтобы убедиться в готовности продавцов, Amazon заявила, что они должны рассмотреть возможность отправки товаров на свои европейские склады до 17 марта.
Продавцы должны поддерживать “стандартный рекомендуемый минимум в четыре недели покрытия запасов в любое время”, – сказали в Amazon.
Рост Amazon часто упоминается как разрушительная тенденция для малого бизнеса и уличных магазинов. Но он также стал ценным источником продаж для небольших британских фирм, которые могут использовать рынок технологического гиганта для привлечения глобальной аудитории.
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