Amazon предупреждает британских продавцов о необходимости подготовиться к Brexit

Amazon предупредила британские компании, торгующие через ее онлайн-платформу, о необходимости подготовиться к возможному выходу Великобритании из ЕС без соглашения, чтобы избежать трудностей с поставками товаров клиентам.

Об этом сообщает Independent.

Компания написала продавцам в Великобритании, что отсутствие соглашения по Brexit “может временно препятствовать трансграничной торговле”.

Поскольку соглашение Терезы Мэй о Brexit было отклонено депутатами на прошлой неделе и никаких признаков консенсуса в Вестминстере относительно дальнейших действий нет, Великобритания рискует вылететь из ЕС 29 марта.

Чтобы убедиться в готовности продавцов, Amazon заявила, что они должны рассмотреть возможность отправки товаров на свои европейские склады до 17 марта.

Продавцы должны поддерживать “стандартный рекомендуемый минимум в четыре недели покрытия запасов в любое время”, – сказали в Amazon.

Рост Amazon часто упоминается как разрушительная тенденция для малого бизнеса и уличных магазинов. Но он также стал ценным источником продаж для небольших британских фирм, которые могут использовать рынок технологического гиганта для привлечения глобальной аудитории.

Справка finance.ua:

Экспорт из Великобритании через Amazon увеличился более чем на четверть – с 1,8 млрд фунтов стерлингов в 2016 году до 2,3 млрд фунтов стерлингов в 2017 году.