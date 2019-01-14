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Экс-глава Nissan незаконно получил 7,8 млн евро дохода - расследование

Экс-глава Nissan незаконно получил 7,8 млн евро дохода - расследование

Экс-глава Nissan Motor и Mitsubishi Motors Corporation Карлос Гон на посту главы компаний неправомерно получил 7,8 млн евро дохода.

Об этом говорится в заявлении Nissan Motor по результатам внутреннего расследования.

Гон получил 7,8 млн евро в качестве компенсаций без согласия совета директоров совместного предприятия.

Nissan заявил, что выплаты являются результатом неправомерных действий, и будет пытаться взыскать с Гона всю сумму.

Ранее французское издание Les Echos сообщило, что Гон получил от Nissan и Mitsubishi бонусы в размере 7 млн. евро.

В частности, Nissan и Mitsubishi в июне 2017 года создали совместное предприятие Nissan Mitsubishi BV (NMBV) в Нидерландах для распределения премий между сотрудниками и менеджерами двух автопроизводителей.

Топ-руководители СП с самого начала не должны были получать бонусы от подразделения, но в феврале 2018 года Гона внесли в штат сотрудников подразделения, что дало ему право на выплаты бонусов и зарплаты.

По материалам НВ
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