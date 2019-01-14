General Electric провела наземные тесты гигантского двигателя GE9X (видео)

В преддверии нового летного испытания компания General Electric провела наземные тесты гигантского двигателя GE9X: в роли испытательной платформы выступил авиалайнер Boeing 747. Разработку двигателя ведут с 2012 года.

Диаметр вентилятора GE9X равен 3,4 метра, а диаметр воздухозаборника – 4,5 метра.

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Двигатель сможет развивать тягу до 470 килоньютонов. Среди основных достоинств GE9X – умеренное потребление топлива. Для изготовления лопастей GE9X применили углеродное волокно, а не титан, что позволило заметно снизить нагрузку на двигатель. Сопло GE9X представляет собой единую деталь, для создания которой использовали 3D-принтер.