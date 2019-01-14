"ДТЭК Сети" отчитались, сколько установили "умных" счетчиков: цена установки

Операторы системы распределения электрической энергии операционного холдинга “ДТЭК Сети” в 2018 году установили 88 тыс. “умных” счетчиков.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Общее количество установленных приборов достигло 420 тыс., что составляет 12% всех клиентов “ДТЭК Киевские электросети”, “ДТЭК Днепровские электросети” и “ДТЭК Донецкие электросети”“, – отмечается в сообщении.

Сейчас разрабатывается стратегия развития распределительных сетей до 2030 года. После завершения всех процедур по приобретению акций таких операторов системы распределения, как “Одессаоблэнерго” и “Киевоблэнерго” установка смарт-счетчиков будет распространена на Одесскую и Киевскую области.

Мои fiнансы:

Умный счетчик – прибор, позволяющий дистанционно передавать показания потребленной э/э в автоматическом режиме.

Установка такого счетчика – около 2335 грн.