Гречка из России завозится в Украину по теневым схемам - эксперт

Отечественные сельхозпроизводители продолжают сокращать посевы гречихи из-за интервенции некачественной и дешевой крупы происхождением из Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди участников общественного союза «Всеукраинский Аграрный Совет» (ВАС).

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«В 2018 году мы сократили посевы гречихи в хозяйстве почти вдвое – до 149 га. А в этом году уже вообще не планируем выращивать гречиху, потому что это нерентабельно. Некачественная российская гречневая крупа завозится на отечественный рынок по цене около 10,5 тыс. грн за тонну. И для того, чтобы украинский продукт вовсе не потерял конкурентоспособность на полках магазинов, производители вынуждены реализовывать гречку на крупяные заводы по цене около 6,5-7 тыс. грн за тонну. Но эта сумма не покрывает затрат на производство», – сообщил участник ВАС Николай Малиенко.

Заместитель председателя ВАС Денис Марчук отметил, что, согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, отечественные аграрии в 2018 году сократили производство гречихи по сравнению с 2017 годом на 30% – до 0,13 млн тонн. При этом засеяно гречкой в ​​2018 году было 104,6 тыс. га, тогда как в 2017 этот показатель составлял 184,8 тыс. га.

«Важно отметить, что некачественная гречка происхождением из РФ завозится в Украину по теневым схемам. Значительные объемы этой продукции поставляются из Казахстана. В целом, доля российской крупы на отечественном рынке составляет около 45-50%», – сказал Марчук.

Вынужденное сокращение посевов гречихи, в свою очередь, ставит под удар украинскую отрасль пчеловодства, поскольку замены этой культуре в качестве медоноса не существует.