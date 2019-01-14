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Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций

Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций

Министерство финансов Украины обнародовало рейтинг первичных дилеров по объемам покупки облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) за второе полугодие 2018 года.

Об этом сообщает пресс-службу Минфина.

Согласно рейтингу, первые четыре места занимают государственные АО КБ “Приватбанк”, АО “Ощадбанк”, АО “Укрэксимбанк” и “Укргазбанк”.

Дальше идут коммерческие банки в основном с иностранным капиталом: АО “ОТП Банк”, АО “Альфа-Банк”, АО “Райффайзен Банк Аваль”, АБ “Пивденный”, АО “УкрСиббанк” и АО “Ситибанк”.

По материалам РБК-Украина
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