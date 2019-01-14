Из банка "Порто-Франко" выведены средства бывших владельцев банка через схемные кредитные операции

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В процессе ликвидации банка АБ “Порто-Франко” было установлено, что реальная (оценочная) стоимость активов финучреждения меньше балансовой почти в 25 раз. При этом недостаточность имущества банка составила более полумиллиарда гривен.
Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.
Как сообщает ФГВФЛ, как было установлено уполномоченным лицом Фонда гарантирования, недостаточность имущества возникла в результате противоправных действий бывших владельцев банка, которые одновременно были его руководителями. Вывод активов происходил с помощью «схемных» кредитных операций с рядом связанных компаний с многочисленными признаками фиктивности. В частности, владельцы использовали и свои фирмы.
На сегодняшний день Фонд из собственных средств осуществил необходимые выплаты гарантированного возмещения, что составило 433,65 млн грн. При этом, общая сумма акцептированных требований кредиторов составляет 644,39 млн грн.
В результате перспектива удовлетворения требований всех кредиторов банка – Фонда (в пределах выплаченных гарантированных сумм), вкладчиков, чьи вклады превышали 200 тыс., и юридических лиц является крайне сомнительной.
Несмотря на многочисленные открытые уголовные производства и наличие обвинительных приговоров по делам о связанных лицах, вернуть выведенные средства пока не удалось.
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