Из банка "Порто-Франко" выведены средства бывших владельцев банка через схемные кредитные операции

В процессе ликвидации банка АБ “Порто-Франко” было установлено, что реальная (оценочная) стоимость активов финучреждения меньше балансовой почти в 25 раз. При этом недостаточность имущества банка составила более полумиллиарда гривен.

Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Как сообщает ФГВФЛ, как было установлено уполномоченным лицом Фонда гарантирования, недостаточность имущества возникла в результате противоправных действий бывших владельцев банка, которые одновременно были его руководителями. Вывод активов происходил с помощью «схемных» кредитных операций с рядом связанных компаний с многочисленными признаками фиктивности. В частности, владельцы использовали и свои фирмы.

На сегодняшний день Фонд из собственных средств осуществил необходимые выплаты гарантированного возмещения, что составило 433,65 млн грн. При этом, общая сумма акцептированных требований кредиторов составляет 644,39 млн грн.

В результате перспектива удовлетворения требований всех кредиторов банка – Фонда (в пределах выплаченных гарантированных сумм), вкладчиков, чьи вклады превышали 200 тыс., и юридических лиц является крайне сомнительной.

Несмотря на многочисленные открытые уголовные производства и наличие обвинительных приговоров по делам о связанных лицах, вернуть выведенные средства пока не удалось.