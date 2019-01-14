SpaceX выбрала Техас вместо Лос-Анджелеса для тестирования прототипов Starship

Аэрокосмическая компания SpaceX сообщила о намерении осуществлять сборку и тестирование прототипов своего космического корабля Starship следующего поколения и ракетного ускорителя Super Heavy в Южном Техасе, несмотря на заключённую сделку по строительству завода по выпуску ракет в Лос-Анджелесе.

«Чтобы упростить работу, SpaceX будет осуществлять разработку и тестирование опытного образца Starship на нашем объекте в Южном Техасе. Это решение не влияет на наши текущие операции по производству, проектированию и запуску в Хоторне и на базе ВВС Ванденберг США в Калифорнии. Кроме того, SpaceX продолжит операции по восстановлению наших многоразовых ракет Falcon и космического корабля Dragon в Лос-Анджелесе», — указано в заявлении компании Илона Маска.