Межбанк: доллар выкупили с низов предыдущих сессий, подняв его курс к 28,03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 15,83 коп., на торгах четверга понизился на 2,51 коп., оказавшись на уровне 28,0336 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 3,23 коп., составил 28,0365 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 17 января с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке понизилась в цене к 28,03/28,07 UAH/USD на локальных продажах бизнеса, у которого стартовал бюджетный период.

Спустя 13 минут, на 10.18 Киева котировки «американца» сохранили нисходящий тренд, сопровождая его расширением спреда к 27,98/28,05 UAH/USD. На моменте рынок вялый и низколиквидный. Со слов непосредственных участников, безналичная пара доллар-гривня «восстанавливается» после довольно успешного размещения нашим Минфином гривневых и валютных ОВГЗ, в результате которого привлечено 9,7 млрд. грн. и $146,4 млн. Гривни, судя по всему, оказалось недостаточно, и «варяги» ради высокодоходных гривневых ОВГЗ продавали СКВ, обеспечивая ее снижение на предыдущих торгах.

Около 11.04 Киева в четверг сформировавшиеся на предыдущих торгах низы курса безналичного доллара начали выкупаться, приподняв к указанному времени цену СКВ до 28,02/28,05 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 11.45, когда дефицит покупателей немного понизил офера «американца» до 28,02/28,04 UAH/USD. Судя по всему, подобная динамика «понравилась» и покупателям и продавцам доллара, которые «встречными» запросами взяли курс на сужение спреда. Вначале до 28,025/28,035, а спустя 50 минут, на 13.00 Киева, до 28,03/28,04 UAH/USD.

Эти цены СКВ оставались действующими до 13.45, когда новая волна продаж локальных «верхов» не инициировала поэтапное снижение курса «американца», оказавшегося около 14.35 на отметке 28,010/28,035 UAH/USD.

Не исключено, в этой коррекции рынку «помог» НБУ, разместивший 16-го свои депозитные сертификаты на 12,51 млрд. грн. Кстати, тренд на сжатие гривневой ликвидности подтвердило снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн.

С 14.35 пара доллар-гривня на опустевшем межбанке замерла на отметке 28,010/28,035 UAH/USD, не покидая ее, по сути, до самого завершения сессии.

В районе цифры 28,010/28,035 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 17 января.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0336 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,25% с 27,6883 UAH/USD до 28,0336 UAH/USD.



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,03/ 28,05

евро – 31,95 / 31,96

российский рубль – 0,421 / 0,422

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