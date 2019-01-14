Корейские учёные преобразуют тепло тела в электричество для гаджетов

Два южнокорейских исследовательских института создали передовой термоэлектрический элемент для преобразования тепла человеческого тела в электричество.

Разработка ведётся с 2017 года, но о завершении финальной стадии экспериментов сообщали только 15 января 2019 года.

Разработка корейских учёных добывает с каждого сантиметра термоэлемента около 35 мкВт.

Размеры опытного термоэлемента составляют 5 × 11 см. Два таких элемента могут вырабатывать до 3 мВт энергии.

Дополняющая термоэлемент схема управления обеспечивает эффективность преобразования до 80 %. В демонстрационном опыте от двух термоэлементов на руке учёного удалось запитать группу светодиодных индикаторов. Разработку уже сейчас можно запускать в коммерческое производство, но учёные предлагают подождать два или три года, за которые они обещают ещё сильнее повысить энергоэффективность термоэлементов.

Подобные источники питания, которые не требуют батарей, будут очень кстати для носимых медицинских датчиков и для вещей с подключением к Интернету. Умная одежда и городская инфраструктура будут нуждаться в источниках питания, которые в идеальном случае никогда не потребуется менять.