SkyUp показал цены на провоз ручной клади и багажа

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Лоу-кост SkyUp опубликовал правила перевозки ручной клади и багажа на своих рейсах. В случае, если эти нормы превышены, сверхнормативная ручная кладь перевозится в качестве багажа, за что пассажирам необходимо будет заплатить специальный сбор.
На борт можно взять дамскую или мужскую сумки, папку для бумаг, пальто или плащ, зонт или трость, детскую дорожную люльку или коляску. Общий вес дополнительных предметов не должен превышать 7 кг.
В случае, если билет включает перевозку багажа, пассажир может взять с собой один чемодан весом до 23 кг и габаритами до 158 см по сумме трех измерений. Норма багажа для детей до 2 лет составляет 10 кг.
За дополнительный чемодан пассажир должен заплатить сбор 25 евро при перевозке сумки до 23 кг и 40 евро, если чемодан весит от 23 до 32 кг.
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