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Сотрудница банка крала депозиты мертвых клиентов

Сотрудница банка крала депозиты мертвых клиентов

Бывшую сотрудницу одного из полтавских банков подозревают в присвоении средств умерших клиентов. Она успела незаконно перевести на свой счет более 50 тыс.грн.

Об этом сообщил Владимир Пасичко из городского отделения полиции.

33-летняя подозреваемая была не на руководящей должности в банке. В полицию об инциденте сообщила служба безопасности банка несколько месяцев назад.

“Средства переводила со счета на счет, используя поддельные документы умерших людей. Подозреваемую под стражу не взяли. От обвинений она не отказалась. Сейчас сотрудничает со следствием”, – сказал Пасичко.

Похищенную сумму женщина вернула на счета клиентов. Это может стать смягчающим обстоятельством, но окончательное решение примет суд.

Родственники умерших, у которых украли деньги, смогут забрать их с депозитов.

За это преступление женщине грозит штраф или наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По материалам Газета по-Украински
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