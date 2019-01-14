Эксперты сообщили, что предприятия не способны обнаружить уязвимости устройств Интернета вещей

Согласно исследованию Gemalto, только 48% компаний в мире могут обнаружить уязвимости в устройствах Интернета вещей, сообщает IoT News.

Опрос 950 человек, принимающих решения в области ИТ и бизнеса по всему миру, показал, что организации призывают правительства принять участие в решении этой проблемы, при этом 79% требуют принять руководство по безопасности IoT, а 59% – ищут разъяснений, кто может быть единственной ответственной стороной за защиту IoT в таких случаях.

Хотя многие правительства ратифицировали или ввели нормативы, относящиеся к безопасности IoT, 95% предприятий считают, что должно быть единообразное регулирование.

“Учитывая увеличение количества устройств с поддержкой IoT, крайне тревожно видеть, что предприятия по-прежнему не могут обнаружить, были ли они взломаны. Не имея последовательного регулирования в отрасли, неудивительно, что угрозы – и, в свою очередь, уязвимость предприятий – возрастают. Это будет продолжаться до тех пор, пока не вмешаются правительства”, – заявил технический директор по защите данных Gemalto Джейсон Харт.