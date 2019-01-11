Межбанк: гривне не удалось потеснить доллар

В среду на валютном межбанке гривна имела шансы потеснить доллар, но в силу ряда причин не смогла этого сделать. Более того – под вечер доллар подорожал.

В самом начале сессии предложение активно превышало спрос и доллар просел до уровня в 28,00/28,03 гривен уже в первые пять минут торгов с вчерашних декларативных вечерних 28,07/28,10. К 11 часам курс упал до отметки 27,97/28,00 гривен, а НБУ вышел с “тихой” скупкой излишка предложения валюты. Это сразу отразилось на рынке, так как покупатели поняли, что универсальный покупатель в лице Нацбанка выкупит все лишнее и это поддержит доллар. Так и произошло. И к 12 часам продавцы уже торговались с покупателями в пределах 27,98/28,01 гривен, а на обед участники межбанка ушли с уровнем в 28,00/28,03.

После 14 часов с переменным успехом и на единичных сделках – курс подрос вначале до 28,02/28,04 гривен, а завершилась сессия котировками 28,05/28,08. Этот уровень можно считать достаточно условным, так как повторилась вчерашняя картина по курсообразованию. Курс НБУ на 17 января составил 28,008502 гривен за доллар, что не сильно отличается от справочного по дню на 12 часов в 28,0042. Если бы какой-либо существенный объем сделок проходил по котировкам закрытия (28,05/28,08), то официальный курс Нацбанка должен был бы быть значительно выше опубликованных регулятором 28,008502.

Поэтому, как и вчера, говорить о развороте рынка по курсу за счет ситуативных сделок перед закрытием сессии среды нельзя. А окончательный расклад по перспективам гривны в ближайшее время (уход выше уровня в 28 гривен или все же проседание ниже этой отметки) будет понятен завтра. Именно завтра основная часть экспортеров будет продавать валюту, чтобы закрыть главные суммы обязательств по налогам и сборам, а также станет понятен объем спроса на валюту со стороны крупных покупателей-импортеров.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,020 / 28,040

евро – 31,914 / 31,934

российский рубль – 0,4200 / 0,4205

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1404 / 1,1405

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