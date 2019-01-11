Налоговая запустила сервис по автоматическому заполнению деклараций (видео)

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Государственная фискальная служба внедрила новый сервис по автоматическому заполнению декларации о доходах налогоплательщиками.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Сервис имеет целью повысить качество обслуживания налогоплательщиков и упростить процедуру подачи налоговой декларации.
“Сервис предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества”, – говорится в сообщении.
Воспользоваться указанным сервисом могут физические лица, которые по закону обязаны подавать годовую налоговую декларацию, лица, которые хотят получить налоговую скидку, и лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.
Для того, чтобы подать декларацию с помощью нового сервиса, нужно иметь личную электронную цифровую подпись.
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