Премьер-министр Украины назвал основные условия энергонезависимости Украины

Энергонезависимость Украины зависит не только от добычи газа, но и от интереграции газотранспортной системы в европейский рынок.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

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Так, премьер уверен, что энергонезависимость Украины зависит от выполнения четырех ключевых условий:

увеличения добычи собственного газа;

энергоэффективности;

интеграции украинской ГТС в европейский рынок;

субсидий для защиты населения.

Также Гройсман отметил работу Государственного фонда энергоэффективности. Именно данная структура, по мнению премьера, сможет обеспечить население финансовыми ресурсами для эффективных мероприятий по энергосбережению.