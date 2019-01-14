В столичном горсовете признали собственное бессилие в борьбе с уличной торговлей

У муниципальных властей нет достаточно власти, чтобы бороться с уличной торговлей. Также не справляется с этой проблемой и полиция, которая, вероятно, просто не хочет работать.

Такое мнение высказал депутат КГС, заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Сергей Башлаков.

“Стихийная торговля – на то она и стихийная, потому что незаконная. За соблюдением законодательства у нас наблюдают правоохранительные органы. У муниципальной власти нет никаких своих правоохранительных органов. Полиция общественного порядка не имеет никакого подчинения муниципальной власти. И с точки зрения муниципальной власти, здесь воздействий (на нарушителей) никаких быть не может. За этим должна следить правоохранительная система.

Мы поднимали этот вопрос большое количество раз, потому что проблем действительно много. Первое – людям неудобно ходить, стихийная торговля занимает тротуары, переходы, входы в метро и так далее. Второе – непонятно, чем они там торгуют, непонятно, какое качество продуктов, и они могут быть опасны. Третье – непонятно, что за товар и какое у него происхождение. По большому счету, через стихийную торговлю можно организовывать все что угодно, в том числе и контрабанду, любой контрафактный товар. Здесь целый букет проблем, начиная с экономических и заканчивая социальными”, – считает депутат.

При этом, по словам Башлакова, полиция в борьбе с уличной торговлей “разводит руками”.

“Реальной власти муниципалитеты не имеют. Так вот, мы приглашали несколько раз представителей полиции на комиссию по торговле и это были какие-то беспомощные объяснения: “вот что мы можем сделать, мы их гоняем, а они все равно продолжают”. Такое ощущение, что нет у них ни инструментов, ни возможностей это делать. Хотя я думаю, что все дело в отсутствии желания работать”, – подчеркнул он.