Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в Чернигове

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Чернигове Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на мобильных терминалах кондуктора.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
“15 января 2019 года в Чернигове Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на мобильных терминалах кондуктора”, – говорится в сообщении.
Чернигов дополняет перечень украинских городов, где оплатить проезд в общественном транспорте можно современным и удобным способом – с помощью бесконтактной карты или любого NFC-устройства с функцией бесконтактных платежей, в частности смартфоном с Apple Pay или G Pay.
Транспортное решение, внедренное Ощадбанком и Visa, дает возможность оплачивать проезд любыми бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира, в том числе электронными билетами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заявил о максимальном росте ВВП за 7 летВчера, 21:00 - 1827 51
В прошлом году Украина сократила импорт газа на 4 млрд кубометров - Порошенко7 ч. назад - 520 21
Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"Вчера, 16:30 - 1798 15
Киевлянам начали приходить иски за долги по коммуналкеВчера, 15:45 - 2983 13
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц5 ч. назад - 1919 9
Заплатишь не по тем реквизитам - будет долг: эксперт рассказал, как оплатить электроэнергиюВчера, 17:00 - 2632 5
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц5 ч. назад - 1919 9
Порошенко заявил о максимальном росте ВВП за 7 летВчера, 21:00 - 1827 51
Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"Вчера, 16:30 - 1798 15
Глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 год2 ч. назад - 1507 2
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюПозавчера, 16:50 - 920
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2545 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8414 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1626 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1208