Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 43 0

Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в Чернигове

Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в Чернигове

В Чернигове Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на мобильных терминалах кондуктора.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

“15 января 2019 года в Чернигове Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на мобильных терминалах кондуктора”, – говорится в сообщении.

Чернигов дополняет перечень украинских городов, где оплатить проезд в общественном транспорте можно современным и удобным способом – с помощью бесконтактной карты или любого NFC-устройства с функцией бесконтактных платежей, в частности смартфоном с Apple Pay или G Pay.

Транспортное решение, внедренное Ощадбанком и Visa, дает возможность оплачивать проезд любыми бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира, в том числе электронными билетами.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Ощадбанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина