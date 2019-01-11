Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в Чернигове

В Чернигове Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на мобильных терминалах кондуктора.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

“15 января 2019 года в Чернигове Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на мобильных терминалах кондуктора”, – говорится в сообщении.

Чернигов дополняет перечень украинских городов, где оплатить проезд в общественном транспорте можно современным и удобным способом – с помощью бесконтактной карты или любого NFC-устройства с функцией бесконтактных платежей, в частности смартфоном с Apple Pay или G Pay.

Транспортное решение, внедренное Ощадбанком и Visa, дает возможность оплачивать проезд любыми бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира, в том числе электронными билетами.