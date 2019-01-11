Рева назвал преимущества солидарной пенсионной системы

Солидарная пенсионная система – это единственный гарант выплат пенсий при любых экономических условиях.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба Министерства социальной политики.

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“Солидарная пенсионная система прошла через все испытания и доказала, что даже в самые тяжелые времена, когда была очень затруднительная экономическая ситуация, единственным источником пенсионных выплат была солидарная система. Поэтому нужно помнить, что солидарный уровень является страховой системой, которая даст гарантию выплаты пенсий при любых обстоятельствах”, – заявил министр.

Он отметил также о важной роли обязательного накопительного уровня пенсионной системы как дополнительного ресурса для увеличения пенсионных выплат в будущем.

“Накопительная система является эффективной, когда у людей появляется дополнительный ресурс и возможность использовать часть доходов не только на потребление, но и для откладывания на будущее. Если же у людей не из чего экономить, то они ничего не накопят. Поэтому, когда доходы людей существенно возрастут, а есть уверенность, что это произойдет в ближайшее время, появится и возможность часть ресурса накапливать, создав государственные гарантии сохранности этих средств. Тогда люди, через определенное количество лет, будут получать дополнительную пенсию из сделанных ими сбережений”, – пояснил Андрей Рева.

Вместе с тем, главным вызовом для обоих уровней пенсионной системы, как для солидарного, так и для накопительного остается теневой сектор экономики. Ведь взносы в оба уровня пенсионной системы рассчитываются от официальных доходов граждан.