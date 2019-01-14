Университеты завышают стоимость обучения - Госаудитслужба

Стоимость обучения в университетах одного уровня аккредитации может отличаться в два-три раза.

Об этом сообщает Госаудитслужба.

“Стоимость высшего образования в Украине постоянно растет, ежегодно увеличиваясь примерно на 10%, но больше всего шокирует разбег цен, когда в ВУЗах (высших учебных заведениях – ред.) различных городов с одной степенью аккредитации стоимость обучения отличается в два-три раза … Стоит отметить , что до 2014 года стоимость обучения в ВУЗах оставалась практически неизменной в течение 7 лет и корректировалась незначительно. В 2018 году повышение стоимости контрактного обучения – это вынужденная мера, на которую решилось руководство ВУЗов, чтобы покрывать расходы на содержание помещений и их обслуживание “, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что отдельные ВУЗы, пытаясь привлечь к себе контингент, занижают стоимость обучения посредством уменьшения в калькуляциях расходов по оплате коммунальных услуг, что также приводит к потере собственных поступлений.

В то же время, отмечают в Госаудитслужбе, вычислить реальную себестоимость обучения по каждой специальности невозможно, впрочем и не требуется, поскольку действующие нормативные документы определяют только среднюю стоимость обучения.

Также сейчас в Украине большая проблема с энергоэффективностью в ВУЗах. Такая ситуация сложилась из-за того, что помещение часто устаревшие, слишком большие или в запущенном состоянии, материально-техническая база каждого ВУЗа не одинакова, но бесспорно, требует постоянных финансовых затрат.

Кроме того, тарифы на коммунальные услуги постоянно растут. Поэтому некоторые украинские ВУЗы временно вынуждены переходить на дистанционное обучение именно из-за неспособности оплачивать счета за коммунальные услуги.