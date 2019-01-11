Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 45 0

В 2019 году государство впервые профинансирует науку в вузах на 100 млн грн - МОН

В 2019 году государство впервые профинансирует науку в вузах на 100 млн грн - МОН

В государственном бюджете на 2019 год предусмотрено около 100 миллионов гривен на финансирование научных исследований в высших учебных заведениях.

Об этом сообщает заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха, передает пресс-служба МОН.

Читайте также: в 2019 году меняются условия поступления в ВУЗы

Как отмечается, такой способ финансирования научной деятельности университетов и институтов предусмотрен впервые. До этого вузы получали только краткосрочное финансирование под конкретные узкоспециализированные проекты.

«Наука в университетах впервые начнет реально сравниваться по институциональной способности с наукой в ​​научно-исследовательских учреждениях. Поскольку национальная научная система является единым целостным организмом, то выиграют от этого все: и университеты, которые утвердятся как важные ячейки исследований, и академические институты, которые получат действенных партнеров на научном поле», – сообщил Максим Стриха.

Отмечается, что финансирование будут предоставлять не университету, а под конкретные научные исследования в семи направлениях, среди которых аграрные, военные, гуманитарные, общественные, математические и технические науки, а также биология и здравоохранение.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минобразования
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина