В 2019 году государство впервые профинансирует науку в вузах на 100 млн грн - МОН

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В государственном бюджете на 2019 год предусмотрено около 100 миллионов гривен на финансирование научных исследований в высших учебных заведениях.
Об этом сообщает заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха, передает пресс-служба МОН.
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Как отмечается, такой способ финансирования научной деятельности университетов и институтов предусмотрен впервые. До этого вузы получали только краткосрочное финансирование под конкретные узкоспециализированные проекты.
«Наука в университетах впервые начнет реально сравниваться по институциональной способности с наукой в научно-исследовательских учреждениях. Поскольку национальная научная система является единым целостным организмом, то выиграют от этого все: и университеты, которые утвердятся как важные ячейки исследований, и академические институты, которые получат действенных партнеров на научном поле», – сообщил Максим Стриха.
Отмечается, что финансирование будут предоставлять не университету, а под конкретные научные исследования в семи направлениях, среди которых аграрные, военные, гуманитарные, общественные, математические и технические науки, а также биология и здравоохранение.
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