В Viber добавили новую функцию

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Viber появилась функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах. Опросы работают в реальном времени. Для этого участникам групповых чатов или администраторам сообществ надо в меню чата нажать на значок опроса.
После этого нужно ввести сам вопрос и до 10 вариантов возможных ответов. Все участники группового чата или сообщества могут проголосовать, нажав на “лайк” напротив определенного варианта. Результаты опроса видны сразу же, при добавлении новых голосов.
В групповом чате участники могут смотреть, за какой вариант голосовал тот или иной пользователь, если нажать на соответствующий вариант ответа. В сообществах голосование анонимное.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В прошлом году Украина сократила импорт газа на 4 млрд кубометров - Порошенко13 ч. назад - 827 25
Украина уже 1150 дней живет без российского газа - Премьер8 ч. назад - 512 16
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц11 ч. назад - 9338 16
Кабмин заключит новый контракт с "Нафтогазом", предусматривающий "нормальные" зарплаты8 ч. назад - 749 9
Андрей Зинченко: плохой сигнал для государственного blockchain12 ч. назад - 946 9
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц11 ч. назад - 9338 16
Глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 год8 ч. назад - 2986 2
"Киевстар" закрывает несколько "домашних" тарифов10 ч. назад - 2307 2
ОТП Банк изменил максимальную процентную ставку11 ч. назад - 2248
Стала известна дальнейшая судьба монет номиналом 5 и 10 грн6 ч. назад - 1823 1
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюПозавчера, 16:50 - 992
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2631 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8511 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1653 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1231