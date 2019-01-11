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В Viber добавили новую функцию

В Viber добавили новую функцию

В Viber появилась функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах. Опросы работают в реальном времени. Для этого участникам групповых чатов или администраторам сообществ надо в меню чата нажать на значок опроса.

После этого нужно ввести сам вопрос и до 10 вариантов возможных ответов. Все участники группового чата или сообщества могут проголосовать, нажав на “лайк” напротив определенного варианта. Результаты опроса видны сразу же, при добавлении новых голосов.

В групповом чате участники могут смотреть, за какой вариант голосовал тот или иной пользователь, если нажать на соответствующий вариант ответа. В сообществах голосование анонимное.

По материалам AIN.UA
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